“sono-scappato-per-salvare-i-miei-figli”-harry-torna-a-parlare-della-royal-family

Il principe Harry si confessa in una nuova intervista e racconta di aver lasciato la famiglia reale per non trasmettere un ciclo di sofferenze ai suoi figli. Nonostante le forti polemiche per l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle alla giornalista americana Oprah Winfrey, il principe non sembra intenzionato a fermare le sue critiche pubbliche […]

