Scienziati rivelano l’esatta quantità di frutta e verdura che devi mangiare ogni giorno per combattere lo stress

Mangiare ogni giorno più frutta e verdura avrebbe un grande impatto nell’allontanare stress, depressione e altri problemi mentali. La conferma in un nuovo studio australiano.

Che un’alimentazione naturale e sana, ricca di frutta e ortaggi, faccia bene al nostro organismo, è ormai assodato. Un nuovo studio condotto dalla Edith Cowan University (ECU) mostra però come una dieta ricca di frutta e verdura sia associata anche a minori livelli di stress.

Lo studio ha esaminato la connessione fra il consumo di frutta e verdura e i livelli di stress in più di 8600 australiani di età compresa fra i 25 e i 91 anni. I risultati hanno mostrato che le persone che mangiano almeno 470 grammi di frutta e verdura ogni giorno hanno il 10% di stress in meno di coloro che ne consumano meno di 230 grammi al giorno – un ulteriore suggerimento di quanto la dieta influenzi il nostro benessere, fisico e mentale. Ecco perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un consumo giornaliero di frutta e verdura di almeno 400 grammi.

I problemi concernenti la salute mentale delle persone si stanno facendo sempre più urgenti in tutto il mondo: attualmente, circa una persona su dieci convive con una malattia mentale. Lo stress, il grande male del nostro tempo, in piccolo dosi è da considerarsi normale e addirittura benefico per le nostre prestazioni. Tuttavia, se non correttamente gestito, può essere la causa di problemi più gravi come diabete, malattie cardiache, depressione e ansia. Ecco perché un’alimentazione naturale potrebbe davvero fare la differenza per il nostro benessere.

Simone Radavelli-Bagatini, a capo dello studio, dichiara: “Frutta e verdura contengono importanti nutrienti – come minerali, flavonoidi e carotenoidi – che possono ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo, quindi migliorare il benessere mentale. Infiammazione e stress ossidativo, infatti, sono riconosciuti come portatori di stress, ansia e cattivo umore. Queste scoperte incoraggiano verso ricerche più dettagliate sull’alimentazione e, in particolare, su come frutta e verdura influenzino il nostro benessere mentale.”

Fonte: Clinical Nutrition

