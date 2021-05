Love, Death + Robots avrà una terza parte!

Love, Death + Robots 3 si farà

Ottime notizie per il futuro di Love Death and Robots 3 su Netflix: lo streamer l’ha già rinnovata per la terza stagione! Stiamo parlando della serie animata per adulti composta da storie brevi che, dopo il successo della prima stagione rilasciata lo scorso 15 marzo 2019, torna su Netflix a partire da venerdì 14 maggio 2021 con l’imperdibile secondo ciclo di episodi!

Audace e accattivante, e soprattutto in grado di spaziare tra più generi, Love Death and Robots 2 stagione conferma la produzione esecutiva del regista David Fincher, Tim Miller, Jennifer Miller, Josh Donen con infine la più recente aggiunta di Jennifer Yuh Nelson come supervisore alla regia.

A distanza di due anni dal debutto sulla piattaforma, Love Death and Robots si conferma un esperimento riuscito, sorprendendo i suoi ideatori ma soprattutto Netflix. Miller era preoccupato infatti dell’imprevedibile risposta da parte del pubblico, e della conseguente reazione del colosso dello streaming. Eppure la risposta alla fine è arrivata ed è stata positiva. Persino dinanzi la nuova sfida dettata dalla pandemia, Miller e Nelson non si sono arresi ma hanno continuano imperterriti a lavorare sulla loro serie animata.

Scopriamo così che il terzo volume è già in lavorazione, ma l’idea è quella di continuare e andare anche oltre. “Possiamo ottenere storie ancora migliori e dare alle persone ancora di più di ciò che vogliono“, ha dichiarato a IGN Jennifer Yuh Nelson. Sembra quindi che il fortunato duo non abbia intenzione di interrompere il lavoro sul loro progetto antologico, almeno finché Netflix continuerà ad appoggiarlo.

“Perché dovremmo smettere di farlo fintanto che ci lasciano continuare?”. Si è chiesto Miller. “Amo l’animazione e amo gli animatori. Sono una razza unica, ed è un vero onore presentare a queste persone un progetto che non avrebbero mai pensato di ottenere. È davvero una specie di momento alla Babbo Natale nel miglior modo possibile”.

Quando esce Love, Death + Robots 3

Quando potrebbe debuttare la terza stagione di Love Death and Robots? Il colosso dello streamer fa sapere che la terza parte della serie animata per adulti potrebbe essere rilasciata in anteprima nel corso del 2022. Dal momento infatti che il primo volume ha richiesto diversi anni per essere completato, sia Netflix che il team creativo sono convinti che i fan possano trarre maggiori benefici nell’avere otto episodi quest’anno e altri otto l’anno prossimo.

Trama di Love, Death + Robots 3, anticipazioni

Continua l’intensa collezione di storie brevi che da un racconto fantasy assumono un’impronta più horror fino a diventare dei veri e propri racconti comici.

Love Death and Robots è infatti un progetto unico nel suo genere, in grado di appassionare e tenere con il fiato sospeso gli spettatori anche in un’eventuale terza parte di episodi.

La terza stagione torna combinando nuovi ideali, estetica e narrazione di fantascienza distopica e utopica, oltre che alla narrazione fantasy, riproponendo così il mix della prima stagione.

“La prima stagione di LDR è stata davvero rivoluzionaria per molte persone”, dichiara Jennifer Yuh Nelson, supervisore e regista di alcuni dei cortometraggi del secondo volume della serie.

Cast di Love, Death + Robots 3

Chi ci aspettiamo di vedere nel cast della parte terza di Love Death and Robots? Al momento non possiamo conoscere con certezza i nomi degli attori che saranno scritturati. In attesa di conferme, ricordiamo alcuni degli interpreti principali già incontrati come Scott Whyte (Ghost in the Shell) nei panni di Future Nanzi, Nolan North (Pretty Little Liars) in quelle di Ugly Dave, Samira Wiley (The Handmaid’s Tale, Orange Is the New Black) nel ruolo di Lieutenant Colby e Chris Cox (Ted) in quello di Bob.

Love, Death + Robots 3 in streaming

Dove vedere in streaming Love Death and Robots terza stagione? Trattandosi di una produzione Netflix Originale, anche il terzo capitolo della serie antologica approda in esclusiva streaming sulla piattaforma che produce e distribuisce la serie creata da Tim Miller in tutti i 190 Paesi in cui il servizio è disponibile.