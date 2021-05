iva-zanicchi-al-veleno-su-maria-de-filippi:-“maria-de-filippi?-bisogna-tenersela-buona-…-se-non-dici-che-la-stimi-…”

Spread the love











Iva Zanicchi la conosciamo tutti per essere, oltre che una strepitosa cantante, anche una donna molto simpatica che ha un’infinità di aneddoti simpatici da raccontare sia sulla propria vita che su quella degli altri artisti che lei ha conosciuto e frequentato negli anni. Iva Zanicchi, nonostante non sia più giovanissima, infatti ha 80 anni, è molto presente in televisione: la vediamo molto spesso ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e a Domenica live e ora anche nel ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi dove ha detto di trovarsi molto bene accanto ad Ilary Blasi. Infatti, la Zanicchi ha raccontato che Ilary Blasi non è mai nervosa e il clima che crea in studio è molto sereno e piacevole da vivere.

Iva Zanicchi fa una battuta pesante su Maria De Filippi

Ieri, sabato 15 maggio, Iva Zanicchi è andata ospite nel programma di Massimo Bernardini Tv Talk su Rai tre.

Durante il programma, il giornalista Riccardo Bocca, ha criticato il nuovo programma di Lorella Boccia, Venus Club che, tra gli altri, ha visto ospite anche Iva Zanicchi.

Bocca ha detto di Venus Club che è un “programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite” e poi anche che è “inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i presenti, ospiti e cast, riconducibili a lei”.

A quel punto Iva Zanicchi ha commentato così: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi…” e Massimo Bernardini, in risposta: “Insomma, è da contratto dirlo” e la Zanicchi: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata”.

L’ultima frecciata della Zanicchi a Maria De Filippi

E poi Iva Zanicchi ha anche aggiunto: “Se io mi tengo buona Maria e vado a fare i suoi programmi sono a posto per 10 anni, su siamo sinceri!”

Come al solito, Iva Zanicchi è stata schietta e sincera e non si è preoccupata di dire esattamente ciò che pensa.

E il suo pensiero è stato quello che è importante dire che si ha una grande stima di Maria De Filippi, così si può lavorare in televisione e ci si assicura il futuro.

Poi Iva Zanicchi ha anche parlato del suo ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi e ha detto: “Se mi piace fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi? Mi diverto tantissimo, riesco a dormire a occhi aperti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...