isola-dei-famosi-2021,-gilles-rocca-nella-bufera-e-roberto-alessi-lo-massacra-“evidentemente-…”

L’Isola dei Famosi continua ad essere uno dei reality più seguiti di Canale 5. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente tormentata e anche piuttosto chiacchierata. Alcuni protagonisti sono riusciti a far parlare di sé e lo hanno fatto in diverse occasioni. Uno di questi è Gilles Rocca, uno dei naufraghi più chiacchierati di questa edizione dell’Isola dei famosi. Quest’ultimo è approdato sull’isola, diventando uno dei leader principali del gruppo e poi nel corso delle settimane qualcosa è cambiato, fino alla sua eliminazione.

L’Isola dei famosi 2021, Gilles Rocca e la sua eliminazione

In questi ultimi giorni a scagliarsi un po’ contro l’ex naufrago, è stato il direttore di Novella 2000 ovvero Roberto Alessi. Quest’ultimo sembra aver espresso la sua opinione sull’ ex naufraga affermando che a suo modo di vedere, sarebbe anche potuto arrivare alla vittoria qualora non fosse stato condizionato e fermato soprattutto dalla fame. “Ha lasciato L’Isola Dei Famosi. Poteva vincere se fosse rimasto simpatico com’era, ma evidentemente la fame ne ha fatto un peso storico”. Queste le parole dichiarate da Roberto Alessi, parlando proprio di lui di Gilles Rocca.

Il percorso di Gilles e le dure parole del direttore di Novella 2000

Purtroppo quest’ultimo è stato eliminato dal reality, perché pare sia arrivato ad un punto in cui non riusciva più ad andare avanti. La fame è diventata davvero insostenibile ed il giovane non è più riuscito a gestire i propri limiti e le proprie forze. Inoltre, sembra che anche l’assenza e la distanza dalla sua fidanzata Miriam Galanti, abbia giocato un ruolo determinante nella sua eliminazione dal programma. Proprio riguardo il suo rapporto con la fidanzata, sembra che durante una prova l’ex naufrago si sia addirittura rifiutato di prendere parte ad una prova insieme a Francesca Lodo, perché questo avrebbe potuto implicare un contatto diretto delle labbra. “Si è rifiutato di fare un gioco perché avrebbe dovuto baciare per finta un’affamata Francesca Lodo. Un vero talebano della fedeltà”, questo ancora quanto aggiunto da Roberto Alessi.

Duro affronto di Roberto Alessi su Gilles

Nel corso del suo intervento il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi è stato piuttosto duro nei confronti dell’ex naufrago Gilles Rocca sulla sua esperienza all’isola dei famosi. Secondo Alessi, la sua fidanzata Miriam Galanti è stata per Gilles “un imprevisto”, una presenza che in qualche modo ha condizionato il suo percorso. Roberto pare si riferisse al fatto che Gilles si è anche rifiutato di prendere parte ad una prova, per evitare di baciare sulla bocca Francesca Lodo. “Puoi immaginare se Miriam Galanti, la sua compagna attrice, ci sarebbe rimasta male” ha aggiunto ancora Alessi. “Oppure anche lei rifiuterà un film se deve fare una scena d’amore?”. Duro l’affronto del direttore di Novella 2000.

