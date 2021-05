Il Paradiso delle Signore 5 Dante c’entra qualcosa con l’offerta della Sterling?

Il Paradiso delle Signore 5 Dante c’entra qualcosa con l’offerta della Sterling a Marta? Alla fine della puntata 151 della stagione 5 Marta riceve una telefonata inaspettata da Alan Sterling che mescola nuovamente tutte le carte sul tavolo. Per la giovane si prospetta una possibile vita a New York all’interno dell’agenzia pubblicitaria americana molto prestigiosa. Potrebbe essere una semplice coincidenza, se non fosse per le scene che – nello stesso episodio – hanno preceduto questa chiamata. Ricapitoliamo.

Dopo il successo della vetrina, la ritrovata complicità sul lavoro e l’intento di entrambi di ricominciare, Vittorio invita Marta a cena. La giovane declina per non lasciare da sola la zia. Non è una scusa. Conti accetta, ma hanno lasciato un discorso in sospeso quando Federico è piombato in studio. Devono chiuderlo quanto prima… I due si baciano appassionatamente. Infatti, il giovane Cattaneo li ha proprio sorpresi quella mattina in un momento di tenerezza. Ora non è Federico a scorgerli ma Dante. Il Paradiso delle Signore 5 Dante c’entra qualcosa con l’offerta della Sterling?

Marta è felice. È stata una bella giornata. Ha conquistato tutti e “hai riconquistato Vittorio” secondo la zia. Deve ancora riconquistare la sua fiducia, non sono dei baci a mettere a posto tutto. Italo passa a Marta una telefonata in salone.

Il Paradiso delle Signore 5 Dante ha fatto finta di arrendersi con Vittorio?

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 151: Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni Credits Rai

Dante entra in Caffetteria. Vittorio non si aspettava di passare la serata con Romagnoli. Dante gli comunica di essere in partenza per Londra. “A change is good as a rest”, dicono gli americani (“un cambiamento va bene tanto quanto il riposo”): ha bisogno di stimoli. Dante racconta di essere passato al Paradiso. Ha visto che Vittorio era in compagnia di Marta e non si è intromesso. Ammette di aver perso. Quindi per Dante è stato un gioco? “Rischiare è ciò che ci tiene in vita” dice Romagnoli. Dante non ha mai detto di giocare secondo le regole, ma sa quando è il momento di ritirarsi. “Marta ha scelto la famiglia, ha scelto Milano, ha scelto lei”. I due si dicono addio e Vittorio aggiunge che nessuno sentirà la sua mancanza.

Marta mette giù il telefono. Non era Vittorio. Era Alan Sterling che le ha fatto dei complimenti e vuole che lei faccia parte del suo team creativo. Il posto di lavoro è a New York e questo “vuol dire lasciare di nuovo tutto”. Marta ne è consapevole.

Cosa fare ora? C’è Dante dietro tutto questo? Secondo noi ne Il Paradiso delle Signore 5 Dante c’entra con l’offerta della Sterling. Così avrebbe un senso la frase: “Marta ha scelto la famiglia, ha scelto Milano, ha scelto lei” proprio quando, a Villa Guarnieri, suona il telefono e si spiana la strada per una possibile vita a New York.