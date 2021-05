i-soliti-ignoti,-orietta-berti-frase-incredibile-“a-che-serve-…”-amadeus-rimane-impietrito,-il-web-si-infiamma

Spread the love











Ieri sera a I soliti ignoti, fortunatissima trasmissione condotta da diversi anni da Amadeus, è andata ospite per giocare Orietta Berti che tanto piace sia come cantante che, ormai, come intrattenitrice. Infatti, Orietta Berti che vediamo come ospite fissa da Fabio Fazio a Che tempo che fa è molto simpatica, molto ironica e ama farsi anche prendere in giro come fa spesso con lei, in modo molto dolce e simpatico, come è d’altronde nel suo stile, Nino Frassica altro ospite fisso da Fabio Fazio la domenica sera.

Ma anche sui social Orietta Berti è amatissima e il suo successo è incredibile. Quest’anno che ha partecipato anche a Sanremo, piaciuta tantissimo, ha convinto e ha divertito anche per le sue continue gaffe sui cognomi che hanno fatto sorridere, per primi, i diretti interessati a cui ha cambiato i cognomi.

Anche Luca Argentero è stato vittima di Orietta Berti e ci ha scherzato su quando Orietta Berti lo ha chiamato “Formentero” e così il bravissimo e amatissimo Doc ha scritto così sui social: “Se Orietta dice che mi chiamo Formentero, io muto e mi chiamo Formentero”, facendo divertire tantissimo i suoi follower.

Orietta Berti a I soliti ignoti vince tutto

Ieri sera Orietta Berti è andata ospite a I soliti ignoti nel ruolo di detective.

E ha giocato per beneficenza, per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.

Orietta Berti ha giocato benissimo, infatti ha sbagliato solo un’identità ma poi, in finale, è arrivata con 27mila euro. E a questo punto ciò che ha detto ha sconvolto un po’ tutti. Infatti, la Berti ha subito capito chi fosse il parente misterioso, infatti lo ha associato, vincendo, alla concorrente numero 6.

Prima di indovinare ha deciso di raddoppiare il montepremi senza, dunque, voler sapere quale fosse il grado di parentela dicendo: «A che serve perdere soldi sono sicura». Amadeus non credeva alle sue orecchie perchè non era mai successo prima che un concorrente fosse così tanto sicuro e così Orietta Berti ha giocato per 54mila euro.

Dopo il jingle, la concorrente numero 6 ha detto di essere la sorella del parente misterioso.

Le reazioni del web

Orietta Berti è stata molto festeggiata sul web e le hanno scritto: «Grande Orietta, la più brava di tutti» e anche: «La prima volta che un vip raddoppia, che giocatrice».

