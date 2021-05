Spread the love











Cosa ci fa Paola Turci sempre in tv, sulle reti Mediaset? Sembra che a metterci lo zampino ci abbia pensato la sua attuale compagna – nonché ex di Silvio Berlusconi – Francesca Pascale, ecco come. Francesca Pascale dalla sua sua lunga relazione con Silvio Berlusconi ne ha ricavato non solo una “buonuscita” da ben 20 […]

L’articolo I favori di Mediaset a Francesca Pascale: la fidanzata Paola Turci tutte le notti in tv proviene da Leggilo.org.

