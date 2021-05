giovane-ed-europeista,-il-sindaco-di-budapest-si-candida-e-sfida-orban

BERLINO – Vuole un paese che torni unito e superi la guerra fredda interna, una Ungheria che torni Stato di diritto europeista e si faccia in corsa più green e sociale, come Budapest che governa bene dal 2019. Ha lanciato l’alleanza dei Sindaci delle città libere di Viségrad (Varsavia, Praga, Bratistava, Budapest), tutti europeisti e per lo Stato di diritto.