gianni-sperti-nella-bufera,-lui-dice-“ma-come-…-“-il-web-si-rivolta

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda nella giornata di venerdì 14 maggio, i telespettatori sembra abbiano notato qualcosa di strano. Si tratterebbe di alcune dichiarazioni che il noto opinionista Gianni Sperti si sarebbe lasciato andare su una dama del programma. Chi? Isabella Ricci. Ovviamente non sono mancati i colpi di scena ed i battibecchi, come sempre del resto. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Uomini e Donne, nuovi colpi di scena nel corso dell’ultima puntata

Ebbene si, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e donne, andata in onda venerdì 14 maggio 2021, sembra che non siano mancati i colpi di scena, i battibecchi ma anche alcuni momenti piuttosto divertenti. La trasmissione è sempre molto seguita dai telespettatori italiani da oltre 20 anni e sembra che il successo non voglia proprio arrestarsi. Uomini e Donne è infatti un appuntamento quotidiano per milioni di Italiani che rimangono incollati alla tv per circa un’ora su Canale 5. Le varie dinamiche che si vengono a creare all’interno delle puntate, non soltanto divertono ma spesso emozionano i telespettatori, e questo è il grande successo.

Gianni Sperti si lascia andare ad una battuta su Isabella

Ad ogni modo sembra che nel corso della puntata andata in onda lo scorso a venerdì, i telespettatori più attenti non si sono lasciati sfuggire alcune dichiarazioni di Gianni Sperti nei confronti di una dama, ovvero Isabella Ricci. Nello specifico l’opinionista si sarebbe in qualche modo soffermato sull’abbigliamento utilizzato dalla dama per la puntata. Isabella è diventata nel giro di poco tempo una vera e propria protagonista di Uomini e Donne. Con la sua eleganza e semplicità, è riuscita a conquistare il cuore di milioni di Italiani che proprio per questo motivo non hanno gradito l’attacco del noto opinionista.

“Ma come è vestita?!”, i fan di Isabella in rivolta

Nel corso della puntata, ad un certo punto Maria De Filippi avrebbe chiesto ad Isabella di accomodarsi al centro dello studio. A quel punto la dama si sarebbe alzata per accomodarsi al centro là dello studio e mentre camminava Gianni avrebbe esclamato “Ma come è vestita?”, lasciandosi andare anche ad un sorriso guardando Tina Cipollari. I fan della dama avrebbero captato questa frase ed in qualche modo si sarebbero offesi, ma non è dato sapere effettivamente che cosa intendesse dire Gianni. Potrebbe anche essere che l’opinionista sia rimasto colpito dall’abbigliamento della dama o così come in molti hanno interpretato magari non ha gradito. Non è di certo la prima volta che Gianni Sperti si lascia andare a commenti anche poco carini nei confronti dei presenti in studio, ma quello è anche dettato un po’ dal suo ruolo all’interno del programma.

