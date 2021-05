Spread the love











Gianluca Vacchi e la compagna 26enne Sharon Fonseca volano a Belgrado per fare il vaccino scatenando le polemiche. Ecco cos’è successo. In Emilia Romagna sono finalmente iniziate le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid-19, per i cittadini con età compresa tra i 50 e i 54 anni, ma Gianluca Vacchi 54 anni compiuti quest’anno, […]

L’articolo Gianluca Vacchi, vola in Serbia per il vaccino con il jet privato: scoppia la polemica proviene da Leggilo.org.

