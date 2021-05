L’immunologo americano Anthony Fauci è tornato a parlare del vaccino anti-Covid in pillole: “Dovremmo continuare a vaccinare con richiamo”

L’immunologo americano Anthony Fauci è tornato sulla questione del vaccino anti-Covid in pillole: “Ci stiamo lavorando insieme a Pfizer“. Il virus sarà difficile da eliminare ma si può controllare, “dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo”.

Ospite di Fabio Fazio a ‘ Che tempo che fa ‘, l’esperto ha dichiarato che la battaglia ancora non è stata vinta. Ma a differenza dell’anno scorso abbiamo i vaccini. Questi ultimi, difatti, rappresentano l’arma vincente: “Se la maggior parte della popolazione sarà vaccinata riusciremo a ridurre le misure di sicurezza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Covid, Matteo Salvini: “Ci aspettiamo nuove riaperture con i dati in miglioramento”

Fauci ed una ripresa improvvisa della pandemia: un possibile rischio

Anthony Fauci (Getty Images)

L’immunologo americano intervistato a ‘ Che tempo che fa ‘ ha parlato della possibile ed improvvisa ripresa della pandemia. Una possibilità che non va esclusa se non si fanno le cose nel modo giusto.

Fauci ha spiegato che bisogna prestare la massima attenzione: “Continuiamo a vaccinare e non togliamo le limitazioni fino a quando la stragrande maggioranza della popolazione sarà vaccinata, ne usciremo“.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Riapertura discoteche, i gestori: “Ripartiamo col Green Pass”

L’immunologo ha poi spostato l’attenzione sulle vaccinazioni agli adolescenti. Un via libera che ben presto verrà dato anche in Italia: “Negli usa stiamo vaccinando gli adolescenti dai 12 anni in su con Pfizer“. Infine l’esperto ha aggiunto che farebbe vaccinare tranquillamente anche i suoi nipoti trasmettendo in questo modo tanta sicurezza.