Coprifuoco, ristoranti al chiuso e caffè al banco: il nuovo dpcm

Ecco le proposte della cabina di regia di governo per coprifuoco e riaperture. Ora si attendono le decisioni del Consiglio dei Ministri sul nuovo Dpcm

Coprifuoco alle 23 dal 18 maggio, ristoranti al chiuso dal 1° giugno, matrimoni dal 15 giugno (ma con green pass): sono alcune delle proposte della cabina di regia di governo che si è riunita questo pomeriggio per stabilire le date delle riaperture e l’allentamento delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Sulle idee avanzate dal presidente del Consiglio Mario Draghi si attendono ora le decisioni del Consiglio dei Ministri, convocato a seguire per l’approvazione del nuovo dpcm.

Cosa prevederà il nuovo Dpcm

Ecco nel dettaglio le linee guida uscite dalla cabina di regia per il nuovo decreto.

Coprifuoco alle 23

Riguardo al coprifuoco la proposta è quella di uno slittamento dell’orario, dalle 22 alle 23, già da domani, 18 maggio, e poi, dal 7 giugno, alle 24. Nelle regioni in fascia bianca, il limite di orario per il rientro a casa potrebbe essere abolito dal 1° giugno, mentre il 21 giugno il coprifuoco sarà invece cancellato su tutto il territorio italiano. E’ la data del “liberi tutti”, in cui si prevede di eliminare tutte le restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare le mascherine.

Apertura dei ristoranti al chiuso

Una delle misure più attese. Si va verso una conferma di quanto già stabilito: si potrà tornare a mangiare al ristorante anche al chiuso dal 1° giugno, a pranzo e probabilmente anche a cena.

Caffè al bancone al bar

Finora si è potuto consumare nei bar solo all’aperto e al tavolo. Bere un caffè in piedi al bancone sarà possibile invece dal 1° giugno.

Matrimoni

I ricevimenti per i matrimoni saranno possibili probabilmente dal 15 giugno. Per quanto riguarda le regole da seguire, i banchetti saranno consentiti solo all’aperto e gli invitati dovranno avere la certificazione verde, quindi dimostrare di essere stati vaccinati con doppia dose oppure di avere un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Palestre e centri commerciali: le altre aperture

I centri commerciali riapriranno nei weekend a partire dal prossimo fine settimana, quello del 22-23 maggio, le palestre dal 24 maggio, le piscine al chiuso e i centri termali dal 1° luglio. Rimangono chiuse al momento le discoteche.

Le fasce delle regioni: i nuovi parametri per stabilirle

Per stabilire il colore delle Regioni si valuteranno il numero dei ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive e l’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti. Le nuove fasce delle regioni saranno decise con il monitoraggio del 21 maggio. Secondo le ipotesi uscite dalla cabina di regia, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca dal 1° giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria dal 7 giugno.