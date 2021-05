asus-zenfone-8,-dimensioni-compatte-e-grandi-performance

Colori e prezzi. Lo Zenfone 8 arriva in Italia in due colorazione – Obsidian Black e Horizon Silver – e in quattro diverse configurazioni (6/128GB, 8/128GB, 8/256GB, 16/256GB), di cui tre già disponibili. Zenfone 8 nella configurazione da 8GB di RAM e 128GB di storage è in vendita a un prezzo consigliato di 699,00 euro. Nella configurazione da 8GB di RAM e 256GB di storage a 749,00€. Nella configurazione da 16GB di RAM con 256GB, costa 819,00 euro. Zenfone 8, nella configurazione da 6GB di RAM e 128GB di storage, sarà disponibile nei prossimi mesi.



