amici-20,-aka7even-eliminato-e-anna-pettinelli-scrive-un-post-da-brividi

Lo scorso sabato 15 maggio 2021, è andata in onda la finalissima di Amici 20 di Maria De Filippi ed a vincere il programma quest’anno è stata la ballerina Giulia Stabile. In molti speravano che a vincere potesse essere il giovane Aka7even, il quale è stato però eliminato quasi ad inizio serata, ma nonostante tutto per lui è stata una grande emozione arrivare fino in fondo.

Amici 20, eliminazione a sorpresa per Aka7even

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Aka7even sembrava uno tra i probabili vincitori di questa edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante però è stato eliminato a sorpresa, ma nonostante questa sconfitta per tutta la serata è riuscito a dare il meglio di se. Subito dopo l’eliminazione, il giovane cantante è stato intervistato da Witty TV e pare abbia dichiarato qualcosa di inedito. Il giovane con al fianco la sua coach, che lo ha sempre sostenuto in tutto questo percorso ovvero Anna Pettinelli, ha dichiarato che quando è entrato nella scuola di Amici, non si aspettava sicuramente di poter cambiare ed evolversi come persona, ma soprattutto come artista.

Le dichiarazioni del giovane cantante dopo la sua eliminazione

Aka7even ha anche aggiunto che sicuramente per lui che è nato, ovviamente da un punto di vista professionale, all’interno di uno scantinato essere arrivato in finale, è stato un grande successo ed un grande traguardo. Al termine della puntata poi, Anna Pettinelli ha voluto dedicare al suo pupillo, un post molto commovente e toccante, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il post di Anna Pettinelli alla fine della puntata

“Eccola. Questa foto rappresenta il mio rapporto con Luca. Finalmente ci siamo abbracciati e baciati! Chi ci ha seguito lo sa che sarà per sempre il mio “ciuccio e presuntuoso “ preferito. A proposito: Luca mi ha detto ieri sera che ciuccio va bene ma presuntuoso… non gli piace”. Questo il post scritto da Anna Pettinelli a corredo di una foto che ritrae la stessa insieme a giovane cantante con il quale si è venuto a creare un rapporto davvero speciale in tutti questi mesi. A testimoniare questo grande rapporto è stato anche il fatto che al termine della puntata, Anna ha voluto abbracciare il giovane cantante, dimostrandogli il suo affetto. Intanto il giovane continua la sua scalata verso il successo e già sul web è molto amato ed il suo profilo Instagram ha raggiunto quota 612 mila follower, che in tutti questi mesi lo hanno sostenuto e amato non facendogli mai mancare il proprio affetto.

