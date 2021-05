alessandro-cecchi-paone-“pio-e-amedeo-?-mi-hanno-insultato-usando-…”

Spread the love











Alessandro Cecchi Paone sembra abbia rotto il silenzio dopo diversi giorni da quando Pio e Amedeo lo hanno citato nel loro spettacolo. Il duo comico infatti, come ricorderete è stato protagonista di un programma televisivo andato in onda il venerdì sera su Canale 5. Felicissima sera, è questo il nome del programma che ha avuto un successo straordinario, un successo che nemmeno i due pare si fossero aspettati di avere. Nella maggior parte delle puntate, il programma ha superato il 20% di share, sbaragliando la concorrenza di Rai 1.

Felicissima Sera, le parole di Pio e Amedeo hanno urtato la sensibilità

Ad ogni modo, è stato proprio nell’ultima puntata che è accaduto un qualcosa di spiacevole, che ha avuto delle ripercussioni anche nei giorni successivi. Alcune parole utilizzate da Pio e Amedeo hanno non soltanto urtato la sensibilità di alcuni telespettatori, ma hanno anche infastidito tanto Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo sembra che a distanza di qualche giorno, abbia rotto il silenzio e lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a Nuovo TV, dove tra l’altro cura una sua rubrica.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

“Mi sono sentito insultato pesantemente con parole maleducate e omofobe”. Sono state queste le parole riferite da Alessandro Cecchi Paone, dopo aver ascoltato le parole di Pio e Amedeo nell’affrontare il tema del politicamente corretto. I due hanno ribadito che in televisione ormai da un po’ di tempo a questa parte è praticamente impossibile dire alcune parole, perché considerate dei tabù. Sempre nella stessa occasione i due hanno parlato di Alessandro Cecchi Paone e pare che lo abbiano in qualche modo fatto, utilizzando delle parole omofobe e maleducate, che di certo non sono passate inosservate.

Le parole del giornalista su Felicissima sera

A tal riguardo, Cecchi Paone ha aggiunto “Felicissima sera ha avuto una caduta di gusto. Quando si ricorre alle parolacce vuol dire che si è a corto di idee”. Insomma sembra proprio che il giornalista e conduttore televisivo non abbia affatto gradito le parole dei comici ed ha anche annunciato che ben presto chiarirà l’accaduto con i diretti interessanti. Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica su Nuovo Tv e sembra che in questa sezione, un lettore abbia deciso di scrivere: “Secondo Pio e Amedeo non contano le parole, ma l’intenzione di chi le dice. Affermazione molto pericolosa”.

