albano,-la-figlia-jasmine-nella-bufera-pubblica-alcune-foto-e-il-web-si-rivolta

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Quasi ventenne, sembra che la giovane donna sia finita ultimamente al centro di una nuova polemica o meglio nel mirino degli haters. Non è di certo la prima volta che la Carrisi viene duramente attaccata e criticata sui social. In un certo qual modo, sembra che la figlia di Albano sia abituata a ricevere degli insulti, ma con il tempo ha imparato a non prendersela ed a non rispondere alle critiche. Questa volta però sembra che qualcuno abbia esagerato, non tenendo conto che comunque dall’altra parte c’è sempre una ragazza e soprattutto una giovane donna.

Jasmine Carrisi, nuova polemica sulla figlia di Albano

Nello specifico, sembra che a finire del mirino di questa nuova polemica sia stato un post pubblicato recentemente da Jasmine. Quest’ultimo infatti nelle scorse ore ha postato su Instagram una serie di fotografie che la ritraggono in delle pose piuttosto sensuali. Di certo la figlia di Albano e Loredana Lecciso, non è l’unica ragazza alla quale piace mettersi in mostra e soprattutto ricevere dei complimenti. La polemica è stata esagerata da alcuni utenti del mondo del web, anche perché Jasmine se è vero che ha pubblicato delle foto che la ritraggono in pose ammiccanti non è mai risultata volgare.

La figlia di Loredana Lecciso, troppi ritocchini

C’è sempre qualcuno che è pronto quindi ad insultarla ed a criticare anche alcuni suoi comportamenti, così come è accaduto proprio nelle scorse ore. Alcuni sembra che l’abbiano accusata di essersi rifatta e di essere ricorsa troppo ai ritocchini, visto che rispetto ad alcuni anni fa è apparsa totalmente diversa. Nello specifico in molti hanno evidenziato il fatto che le sue labbra siano completamente diverse rispetto a prima. Qualcun altro si è anche soffermato sugli zigomi. Sono volate delle parole anche molto pesanti, ma fortunatamente sono arrivati anche tanti messaggi positivi, tanti commenti e soprattutto tantissimi like.

L’esordio nel mondo della musica e dello spettacolo

È pur vero che oggi come oggi Jasmine è davvero tanto simile alla sua mamma, anche lei parecchie volte criticata e insultata sui social network. Mamma e figlia sono entrambe bionde e hanno gli occhi chiari. Jasmine in questi ultimi mesi sembra abbia deciso di entrare ufficialmente a far parte del mondo dello spettacolo. La scorsa estate ha presentato un brano intitolato Ego, debuttando ufficialmente nel mondo della musica e poi ha preso parte anche ad un programma, ovvero The voice senior, nelle vesti di giudice.

