AGGIORNAMENTO – Viola St. Gréé, 13enne cade dalla bici al ride park: in osservazione all’ospedale, la prognosi è di 20 giorni

AGGIORNAMENTO ore 18.45 – Resterà in osservazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino il 13enne caduto questa mattina al ride park di Viola St.Gréé mentre era in bici su una rampa. Dopo il trasporto in elicottero nella struttura torinese e gli esami che hanno escluso gravi lesioni, il giovane si trova nel reparto di chirurgia ad alta intensità. La prognosi è di 20 giorni.

AGGIORNAMENTO ore 15.15 – Raccolti maggiori dettagli sull’incidente verificatosi oggi a Viola St.Gréé: un ragazzino di 13 anni è caduto dalla bici su una rampa in un ride park rimanendo ferito.

Sul posto, intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha prelevato il giovanissimo, trasportandolo in codice rosso al Regina Margherita con un sospetto trauma cranico. Fortunatamente il 13enne è arrivato all’ospedale cosciente: effettuata la tac al cranio, che ha dato esito negativo, mentre non sono segnalate lesioni evidenti. L’equipe medica sta eseguendo altri esami RX agli arti ed al bacino.

AGGIORNAMENTO ore 13 – Un ragazzino è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi (16 maggio) nel comune di Viola St. Gréé, secondo quanto risulta dalle prime informazioni disponibili, a causa di una brutta caduta. Il giovane è stato immediatamente soccorso: sul posto l’elicottero del 118 che l’ha trasportato, in codice rosso con trauma cranico, all’Ospedale Regina Margherita di Torino.