x-files-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

X-Files in streaming su Star di Disney+

Stai cercando tutte le stagioni di X-Files in streaming in italiano ma non sai dove vederle? Devi sapere allora che a partire dal 23 febbraio 2021 puoi recuperare per intero la serie ideata da Chris Carter in esclusiva streaming su Star di Disney+.

Parliamo della nuova sezione di contenuti della Casa di Topolino dedicata all’intrattenimento generale che si unisce ai brand già presenti sulla piattaforma quali Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney!

Per accedere allo streaming di X-Files non devi far altro che sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma oppure, se sei già registrato, cercare il titolo della serie sul catalogo e dare inizio al tuo binge-watching di tutti gli episodi.

L’elenco delle serie tv e dei film è in costante aggiornamento: al link trovi il catalogo delle serie tv disponibili su Star!

X-Files dove vederlo in italiano

Una Scena Della Serie Tv X-Files Credits Disney

Era il 10 settembre 1993 quando la primissima puntata di X-Files debuttava negli Stati Uniti in onda su Fox. Oggi sono trascorsi 28 anni dall’esordio della serie tv a metà tra un prodotto Sci-FI, horror e poliziesco, ma puoi ancora recuperare tutti gli episodi in esclusiva streaming nella sezione Star di Disney+!

In tutto sono 218 gli episodi di X-Files, i cui primi 202 trasmessi nell’arco di nove stagioni tra il 1993 e il 2002, mentre la decima e l’undicesima stagione con gli ultimi sedici episodi arrivano tra il 2016 e il 2018.

Parliamo della serie tv con protagonisti i due indimenticabili agenti dell’FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) a caccia di casi inspiegabili e paranormali. Caratterizzati da due approcci completamente diversi tra loro, Scully e Mulder affrontano l’impossibile tra avvistamenti UFO, incontri del terzo tipo e, soprattutto, rapimenti alieni. Questo e tanto altro ancora nelle undici stagioni di X-Files disponibili in esclusiva streaming su Star con tutti gli episodi.