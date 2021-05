weekend-fuori-porta:-la-conca-dei-rododendri-all’oasi-zegna

Forse quest’anno e mezzo di pandemia ci ha resi più sensibili al tema natura. Ci è mancata tanto durante il periodo di lockdown, poi ritrovata per breve passeggiate, e ora finalmente disponibile (o quasi). Se cercate uno spunto in zona biellese, l’Oasi Zegna offre grandi momenti di bellezza e benessere. Infatt, da maggio a giugno, la Conca dei Rododendri, progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai su volere di Ermenegildo Zegna, diventa un paradiso di petali e colori. Il posto ideale per un weekend fuori porta, in sicurezza.

La Conca dei Rododendri all’ Oasi Zegna

Oasi Zegna è una vasta area naturale ad accesso libero estesa per circa 100 km2 sulle Alpi biellesi. Attraversata dalla strada Panoramica Zegna, si raggiunge in un’ora e mezza da Torino e Milano. Una montagna autentica da vivere in maniera slow, ideale per le famiglie, ma anche per gli sportivi e appassionati di natura, animata tutto l’anno da attività e iniziative, tra sport, divertimento, cultura del territorio e valorizzazione dei sapori tipici. L’Oasi Zegna, primo esempio di mecenatismo ambientale in Italia, nel 2014 ha ottenuto, unico caso in Italia, il Patrocinio del FAI Fondo Ambiente Italiano.

In primavera, l’Oasi Zegna offre più possibilità di percorsi naturalistici. Nella parte bassa, che parte da Trivero Valdilana a circa 800 mt., si può godere della bellezza profumata delle fioriture primaverili, mentre nella parte alta (attorno ai 1400 mt.) si risveglia definitivamente dall’inverno con bucaneve e narcisi. Questa è la stagione più emozionante e la Strada Panoramica Zegna diventa il collegamento tra le tante esperienze da vivere sul territorio come appunto la visita, guidata o in autonomia, della Conca dei Rododendri appena sopra Trivero Valdilana, sede ancora oggi del Lanificio Zegna e di Casa Zegna, archivio storico e polo museale.

Conda dei Rododendri

Le fioriture dei rododendri sono anche l’occasione per visitare l’installazione di Casa Zegna a cura di Laura Pugno “Fading Loss – cronache dal bosco” e le opere site specific del progetto ALL’APERTO realizzate da artisti internazionali che sono intervenuti in particolari aree del territorio a libero accesso. La Conca dei Rododendri, in particolare, è caratterizzata dall’opera di Dan Graham “Two Way Mirror/ Hedge Arabesque”: una struttura in acciaio e vetro a rifrazione differenziata che avvolge i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante.

Fino ai primi di giugno, la Conca dei Rododendri fa sfoggio di un’incredibile palette di colori: i rododendri provenienti dai vivai del Belgio, scelti per l’importante opera di valorizzazione di Ermenegildo Zegna a partire dagli anni ’30 del Novecento, soprattutto nelle varianti Ponticum (fucsia) e Hibridies, offrono uno spettacolo indimenticabile. Un’esplosione di bianchi, rossi, rosa e viola di singolare intensità e bellezza. La Conca dei Rododendri può essere raggiunta dal sentiero 1 dell’Oasi Zegna, livello facile e adatto a tutti.

Durante le visite con le guide naturalistiche di OverAlp il pubblico riceve informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sulle curiosità legate al fenomeno delle fioriture. Le uscite in calendario si tengono nei weekend del 15-16 maggio; 22-23 maggio; 29-30 maggio e mercoledì 2 giugno. Per vivere in tutta sicurezza l’esperienza è stato predisposto un senso unico di percorrenza dei sentieri che attraversano la conca.

OverAlp propone anche i Giovedì dell’Oasi Zegna (20 e 27 maggio) che abbinano la scoperta della Conca fiorita con escursioni più lunghe a partire da Cascina Il Faggio e I Risvegli di Primavera (sabato 22 e sabato 29 maggio), pacchetti di benessere assoluto con l’escursione fino alla Conca, il pranzo alla Cascina Il Faggio e un’esperienza di Barefooting.

Dove mangiare e dormire

Sul territorio si può sostare in numerose locande, agriturismi e piccole strutture che offrono una calda e tipica ospitalità di montagna, perlopiù con produzioni locali a km0. I ristoranti, le locande e gli agriturismi sono aperti nel rispetto delle normative del territorio per un turismo in tutta sicurezza. Sono a disposizione del pubblico anche aree picnic attrezzate per soste all’aria aperta.

Albergo Ristorante Bucaneve

Tra tutte le possibilità, un soggiorno all’Albergo Ristorante Bucaneve (in località Bielmonte, a 1482 mt.) offre l’ideale completamento dell’offerta Oasi Zegna. Il calore di casa, la cura per i dettagli e per le piccole cose che rendono felici, la buona cucina, l’amore per un luogo inserito in una natura lussureggiante regala benessere e permette di riappropriarsi dello spazio e del tempo. L’Albergo è stato progettato nel 1963 da Luigi Vietti, architetto celebre per i suoi interventi in Costa Smeralda e a Cortina, e concepito secondo i canoni della tradizione alpina e dell’armonia con l’ambiente. Ancora oggi, l’Albergo conserva gli arredi e le strutture originarie, come la Sala Ristorante dominata da un grande camino che con il suo fuoco riscalda l’atmosfera dei pranzi e delle cene.

La cucina dell’Albergo Ristorante Bucaneve è guidata dallo chef Ernesto Tonetto, nato sulle sponde del Lago Maggiore. Ogni giorno introduce qualcosa di nuovo lasciandosi ispirare dai prodotti offerti dal territorio che circonda l’albergo (i boschi e i pascoli della Valsessera, l’area alpina e la Pianura Padana) con incursioni nell’Appennino Ligure. Un ambiente ricco, infinita fonte di spunti per le sue ricette. Perfetto a tutte le ore del giorno, dalla colazione all’aperitivo, è il Bistrot. Aperto anche a chi non è ospite dell’hotel, è caratterizzato da una grande terrazza soleggiata affacciata sulla Pianura Padana. Diverse le possibilità di tempo libero e relax, come il noleggio mtb ed E-bike ed un’area wellness con vista panoramica.

Albergo Ristorante Bucaneve

Bielmonte offre diverse esperienze: ci si può comodamente spostare verso il Bosco Avventura (percorso tra gli alberi per i più piccoli), verso il divertente rolba rub (un bob a rotelle per discese adrenaliniche) e sui numerosi sentieri tra i quali Il Bosco del Sorriso (un percorso bioenergetico ad anello che invita ad abbracciare gli alberi) e i percorsi di Forest Bathing, faggete particolarmente ricche di monoterpeni ideali per il proprio benessere.