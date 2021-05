una-vita,-anticipazioni-dal-17-al-22-maggio:-un-pretendente-per-camino

Spread the love

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 17 al 22 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Maite rinuncia a partire pur di stare vicino a Camino, ma d’ora in poi saranno amiche e basta. Intanto Rosina e Felicia trovano un pretendente per Camino: Ildefonso, il nipote di un marchese.

Un amore autentico e profondo lega Maite e Camino. La pittrice, però, ha paura che per la Pasamar sarebbe un disastro se il loro rapporto intimo, “proibito”, diventasse di dominio pubblico.

Pur di stare vicino alla ragazza, l’artista desiste dal suo intento di partire, a condizione però che il loro sentimento si trasformi in amicizia.

Rosina è riuscita a trovare un pretendente per Camino: si tratta di Ildefonso Cortes, nipote di un marchese.

Felicia Pasamar non sta più nella pelle: non le sembra vero poter accasare la figlia con un così buon partito e organizza un appuntamento nel loro ristorante.

Per non suscitare ulteriori sospetti nella madre, Camino acconsente senza esitazioni. L’incontro tra i due va molto bene.

Ildefonso si mostra subito affabile, aperto, cordiale, con idee progressiste. Afferma che la sua futura moglie potrà non solo coltivare tutte le sue passioni, ma anche lavorare.

Camino sembra piacevolmente sorpresa. Maite proverà gelosia?

Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma poi non si pente dell’accordo con la pittrice.

Bellita inizia miracolosamente a migliorare e chiede perdono a José, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

José per ora non vuole spiegare alla moglie le cause del suo malore e svelarle i retroscena legati a Margarita: era la moglie di Carchano ad avvelenare di nascosto la Del Campo.

Ursula è morta per mano di Santiago-Israel, che l’ha uccisa con la pistola mentre la Dicenta stava per pugnalare Genoveva. Becerra, poi, s’infuria con Genoveva perché gli ha dato un assegno e non contanti.

Mendez informa Felipe e Genoveva del ritrovamento del cadavere di Ursula. La Salmeron si finge sconvolta.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.