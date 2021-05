temptation-island:-fabio-ferrara-tra-gli-autori

Temptation Island ha avuto molti partecipanti. Alcuni finiscono per sempre nel dimenticatoio, altri diventano vere e proprie star televisive. Altri ancora entrano a far parte del programma e non come concorrenti, bensì come autori.

Fabio Ferrara ha partecipato a Uomini e Donne per ben due volte. Prima ha corteggiato Silvia Raffaele. Più tardi, ha conquistato il cuore di Ludovica Valli. La relazione con la Valli non durata a lungo… lui, intanto, aveva deciso di partecipare a Temptation Island.

Fabio Ferrara, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, sognava di divenire un broker di successo.

Poi, lo abbiamo visto appassionarsi al mondo televisivo, tanto che – come concorrente o no – è rimasto ancorato alla televisione italiana.

Infatti, dopo essere stato protagonista prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island, Fabio Ferrara ora tra gli autori del famoso reality di intrighi, passioni, tradimenti, relazioni.

Leggi anche: Isola dei Famosi, Manuela Ferrera: carriera e vita privata

Temptation Island: chi è Fabio Ferrara?

Fabio Ferrara ha conosciuto Ludovica Valli nel 2016. La loro relazione, durata qualche settimana, non è stata proprio un gran successo. Da lì, Fabio Ferrara ha deciso di non lasciare del tutto Temptation Island.

Anzi, dai riflettori ha trovato un posto dietro le telecamere, affermandosi come uno degli autori del seguitissimo reality.

Fabio Ferrara nasce a Caserta il primo giorno di febbraio, nel 1991. Ferrara ha lasciato la bellissima Caserta per andare a Roma, già voglioso di entrare in un mondo che fosse sotto i riflettori. Il ragazzo si trova infatti immerso in importanti ruoli all’interno di programmi molto seguiti, firmati da Maria De Filippi.

Prima di tutto questo ha provato a entrare al Grande Fratello – senza successo. Ha provato anche la strada da modello, ma niente di eclatante.

Poi, la partecipazione a Temptation Island: relazioni di poco peso e di poca durata, ma Temptation Island ha permesso al laureato in Economia e Commercio di assicurarsi un posto fisso all’interno del programma.

Forse, non tutti coloro che appaiono in tv sono idonei per essere sempre ripresi e intervenire, ma hanno delle qualità nascoste… motivo per il quale – probabilmente – sono attratti dal mondo televisivo.

Fabio Ferrara è appunto stato a Temptation Island, per poi scoprirsi idoneo in veste d’autore. Non solo, Fabio Ferrara ha lavorato anche nella redazione di Uomini e Donne come tutor del trono. Insomma, che sia protagonista o no, Fabio e i programmi tv vanno proprio d’accordo.

Potrebbe interessarti: Fabio Volo single? Fake news, nessuna crisi con Johanna