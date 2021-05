strudel-di-funghi-e-formaggio

Ingredienti PER LA BESCIAMELLA

200 g latte

40 g burro

30 g farina

30 g Parmigiano Reggiano Dop

Ingredienti PER LO STRUDEL

350 g funghi misti

230 g pasta sfoglia stesa rettangolare

100 g formaggio duro tipo gruyère o altro a piacere

1 uovo

timo

olio extravergine di oliva

burro

sale

pepe

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 4-6 persone

PER LA BESCIAMELLA

Sciogliete il burro in una casseruola e unitevi la farina, mescolando. Dopo 2 minuti, versate il latte, sempre mescolando, e cuocete finché la salsa non si sarà addensata.

Completate con il parmigiano grattugiato e fate sobbollire per 2 minuti. Lasciate raffreddare.

PER LO STRUDEL

Pulite i funghi, tagliateli a pezzetti non troppo piccoli e saltateli in padella con un filo di olio e una piccola noce di burro: devono colorirsi, ma rimanere croccanti. Spegnete e scolate su carta da cucina.

Sistemate il rettangolo di sfoglia su una placca coperta con carta da forno. Tenendo il lato corto del rettangolo verso di voi, segnate la sfoglia (senza tagliarla) con due righe verticali che la dividano in tre parti uguali.

Spalmate la besciamella sul settore centrale, distribuitevi i funghi e insaporite con sale, pepe e qualche fogliolina di timo.

Grattugiate il formaggio con una grattugia a fori grossi e spargetelo sopra il ripieno.

Tagliate i due rettangoli ai lati del ripieno «a frangia» in tante strisce parallele alte circa 3 cm. Chiudete le due estremità della sfoglia sopra il ripieno, quindi cominciate dall’alto a piegare le strisce di pasta sul ripieno, sormontandole alternatamente e fissandole con una piccola pressione. Procedete finché lo strudel non sarà completamente chiuso.

Spennellate la superficie con 1 uovo sbattuto e infornate a 180 °C per circa 45 minuti.