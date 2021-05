Spread the love











Lady Victoria Hervey, ex fidanzata del principe Andrea racconta i retroscena sull’arrivo di Meghan Markle in Inghilterra. Ecco cosa ha raccontato l’ex modella inglese. Harry e Meghan Markle stanno vivendo la loro nuova vita seguendo il famoso “sogno americano”. Ma i pettegolezzi e gli attacchi alla coppia, specialmente in Inghilterra non sono ancora finiti, soprattutto […]

L’articolo “Meghan Markle se n’è andata per colpa di Harry” la confessione di Lady Victoria proviene da Leggilo.org.

