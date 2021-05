marene,-incidente-sull’a6-torino-savona:-4-feriti,-non-gravi

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi (16 maggio) sull’Autostrada A6 Torino-Savona: coinvolta, poco dopo lo svincolo di Marene, in direzione Torino, una sola autovettura.

Sul posto, intorno alle 18.30, i Vigili del Fuoco di Mondovì e Fossano, la Polizia Stradale di Mondovì e la Croce Bianca di Fossano: si registrano 4 feriti lievi (in codice verde), due dei quali trasportati all’Ospedale di Savigliano per accertamenti (due non hanno avuto bisogno delle cure mediche).