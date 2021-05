la-cover-per-iphone-che-ricarica-telefono-e-airpods

Un alloggiamento speciale per gli auricolari Apple e la batteria integrata da 3000 mAh sono i tratti distintivi di Power1, custodia dalla duplice funzione che aggiunge 30 ore di vita al telefono

Perché avere una semplice cover quando si può coniugare la protezione dell’iPhone con la ricarica dello stesso smartphone e degli AirPods? L’interrogativo ha smosso il team di AXS Technologies, azienda di New York che dopo due anni di ricerche e prototipi ha lanciato Power1, prodotto in grado di assicurare le due funzioni grazie ai bordi rialzati che mettono il display al riparo da brutte sorprese in caso di urti o cadute e alla forma del dorso, dotato di un alloggiamento per inserire gli auricolari Apple, protetti a loro volta da una chiusura magnetica.

L’altro elemento caratterizzate è la batteria integrata da 3000 mAh, che per l’azienda può fornire 30 ore aggiuntive allo smartphone (il modello attuale è compatibile con iPhone X/Xs, Xs Max, Xr e iPhone 11 e 11 Pro, con la versione per iPhone 12 in arrivo nelle prossime settimane) e fino a 90 ore per gli AirPods, sia della prima, sia della seconda generazione. Ricaricabile in modalità wireless e tramite la porta usb-c, Power1 è disponibile in bianco o in nero e in vendita al prezzo di 148 euro, con spese di spedizione incluse e consegna, però, prevista non prima dei prossimi tre mesi.