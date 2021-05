La Compagnia del Cigno avrà una terza stagione?

La Compagnia del Cigno 3 ci sarà?

Si farà La Compagnia del Cigno 3? Si conclude domenica 16 maggio in prima visione su Rai 1 la messa in onda della seconda stagione della fiction ideata e diretta da Ivan Cotroneo. Scritta da quest’ultimo con Monica Rametta, La Compagnia del Cigno 2 torna a raccontare le vite, le carriere e gli amori dei sette giovani musicisti del Conservatorio Verdi di Milano.

Tornano nel cast della produzione Indigo Film-Rai Fiction i protagonisti Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora e Francesco Tozzi, insieme ad Alessio Boni, Anna Valle e alla new entry Mehmet Gunsur.

Ci sarà una terza stagione? Attualmente da parte di Rai non giungono conferme sul futuro della fiction. Per capire che probabilità ci sono che sia riconfermata, prendiamo in considerazione i dati di ascolto.

Nonostante una partenza che ha visto “Avanti un altro. Pure di sera”, il game-show condotto da Paolo Bonolis, battere l’esordio della seconda stagione della fiction, gli ascolti delle nuove puntate de La Compagnia del Cigno si sono attestati su una media che va dal 15% e al 17% di share, vincendo la sfida dell’Auditel per le quattro prime serate successive.

I protagonisti de La Compagnia del Cigno 2. Da sinistra a destra: Ario Nikolaus Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano, Chiara Pia Aurora, Emanuele Misuraca, Fotinì Peluso e Leonardo Mazzarotto. Credits: Sara Petraglia/Rai.

Il calo, rispetto alla prima stagione, c’è stato. Quando debuttò su Rai 1 nel gennaio 2019, la serie arrivò anche a superare il 24% di share, nella sua messa in onda. Tuttavia è incoraggiante il fatto che la seconda stagione, trasmessa, a onor del vero, a più di due anni dalla precedente, sia riuscita a mantenere il proprio pubblico e a battere la concorrenza per la maggior parte della sua programmazione.

Ai dati di ascolto andrebbero integrati quelli di RaiPlay, la piattaforma di video on demand dove si dice La Compagnia del Cigno vada molto forte, complice anche il target principe della serie. I giovani, si sa, guardano sempre meno la televisione e sono più avvezzi a recuperare la programmazione di loro interesse in differita, sui servizi di streaming.

Interpellati da Tvserial.it in merito alle possibilità di continuare la storia dei loro personaggi, Fotinì Peluso ed Emanuele Misuraca si sono detti soddisfatti dell’epilogo di Barbara e Domenico alla fine della seconda stagione. “È sempre interessante seguire una crescita dei personaggi” ha detto Fotinì, che ha aggiunto: “Barbara alla fine della seconda stagione si trova ad aver risolto tutte le problematiche adolescenziali che portava con sé, ed è pronta per affrontare la vita in modo nuovo”. È concorde Emanuele Misuraca, che ha detto: “Sulla vita di un personaggio, si può continuare a raccontare per altre mille stagioni, però credo che al momento come personaggi siamo tutti che risolti come storia”.

Restiamo in attesa di un annuncio da parte di Rai sul futuro de La Compagnia del Cigno.