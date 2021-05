jonathan-kashanian-una-furia-contro-fedez,-“non-ti-perdono-che-…”

Spread the love











Jonathan Kashanian nelle scorse ore è stato protagonista assoluto del web e soprattutto di Instagram, dove ha pubblicato tutta una serie di Instagram Stories Dove è apparso piuttosto arrabbiato e polemico. M cosa è accaduto al conduttore, che per diversi mesi ha affiancato Bianca Guaccero nel programma Detto fatto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Jonathan Kashanian, un fiume in piena su Instagram

Sembrerebbe che Jonathan Kashanian abbia voluto parlare e affrontare un tema molto delicato, ma non si è risparmiato ed è finito anche per attaccare Fedez. Dopo la fine del programma Detto fatto, che lo ha visto impegnato in questi mesi giorno dopo giorno su Rai 2, il noto conduttore è tornato a parlare e lo ha fatto in una veste completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Sembra che il giovane abbia voluto affrontare un argomento molto serio che gli sta anche tanto a cuore, soprattutto dopo le parole di Fedez che non sembrano essere state condivise.

L’attacco a Fedez, l’opinionista si scaglia contro il rapper

“Fedez io ti stimo, sei un ragazzo intelligente ma non ti perdono questa affermazioni”. Sono state queste le prime parole dichiarate dal giovane nelle sue Instagram Storie, che hanno lasciato tutti stupiti e senza parole. Il conduttore si è letteralmente infuriato sui social network pubblicando tutta una sorta di Instagram Stories mirate ad uno scopo ben preciso. Poi senza peli sulla lingua così come lui è abituato a fare, ha voluto parlare a Fedez e le sue parole sono a parte piuttosto dure. “Non vorrei spendere parole per tutto questo ma stavolta devo e parlo in particolare per i vari Fedez che in queste ore hanno detto la loro, mi dispiace se un bravo ragazzo ma in questo caso non sei preparato”. Sono state queste le parole dichiarate da Jonathan che è apparso come un fiume in piena, non riuscendo proprio ad accettare la posizione presa da alcune persone famose riguardo tutto ciò che sta accadendo in questo momento in Israele.

Parole dure e chiarimenti sull’attuale situazione in Israele

Jonathan ha anche voluto dire a tutti quanti, di conoscere purtroppo molto bene la situazione che c’è attualmente in Israele e che proprio per questo motivo parla da persona informata dei fatti. “Non sei informato caro mio, Israele prima di bombardare quando sa che non ci sono dei bambini ma persone che costruiscono armi lo dice e mette i manifesti e lo dice con il megafono”. Queste ancora le sue parole, con le quali ha concluso questo scontro a distanza, con Fedez ma in generale con tutti quelli che hanno affrontato questo tema molto delicato.

