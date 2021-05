in-iran-scende-in-campo-raisi,-uomo-di-khamenei

Come previsto da molti Ebrahim Raisi, il capo del sistema giudiziario iraniano, ha registrato la sua candidatura per le presidenziali del 18 giugno.

Nell’ultimo giorno utile per registrare il suo nome, l’hojatolislam Raisi si è presentato di persona al ministero dell’Interno per firmare i moduli della candidatura. Aveva già corso per le presidenziali del 2017, quelle vinte dall’attuale capo del governo Hassan Rouhani.