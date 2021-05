Spread the love











Il principe Harry è tornato a parlare dei reali inglesi e tra le altre cose ha paragonato la vita a Buckingham Palace come a quella in uno zoo o in “The Truman show”. La vita dei reali inglesi è come quella degli animali allo zoo, secondo il principe Harry. Le sue ultime dichiarazioni durante un’intervista […]

L’articolo Il principe Harry parla di nuovo della Royal Family: “È come in uno zoo” proviene da Leggilo.org.

