i-fatti-vostri,-mary-segneri-su-serena-rossi-”-ho-sempre-…-“

Mary Segneri è una nota conduttrice, anche molto affascinante e sembra che anche grazie al suo fascino, in questi anni sia riuscita a conquistare milioni di telespettatori. Anche i personaggi famosi ovviamente hanno delle proprie preferenze riguardo altri personaggi appartenenti allo stesso mondo. In questi giorni sembra che la conduttrice in questione, abbia fatto delle confessioni piuttosto interessanti. Ma di che cosa si tratta?

Mary Segneri, la nota conduttrice fa delle importanti confessioni

Il volto noto del programma I Fatti Vostri sembra che nei giorni scorsi abbia voluto dire la sua riguardo alcuni programmi televisivi e soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo. Da un po’ di tempo a questa parte, la conduttrice è riuscita a conquistare l’attenzione di milioni di telespettatori di Rai 2, che giorno dopo giorno non si perdono una puntata de I Fatti Vostri. Lei infatti è un protagonista del programma di Rai 2 insieme a Samantha Togni.

“Amo Serena Rossi”, queste le parole della conduttrice

Ad ogni modo sembra che la conduttrice abbia voluto rilasciare in questi giorni una importante intervista al settimanale Vero Tv e nel corso di questa chiacchierata ha voluto rendere noti alcuni suoi particolari interessi relativi al mondo della televisione. “Amo Serena Rossi, Mina Settembre è la mia fiction preferita dell’anno, ma ho divorato anche Emily in Paris”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla conduttrice de I Fatti Vostri che ha anche parlato della sua partecipazione ad uno dei reality più importanti di casa Mediaset, ovvero il Grande Fratello su Canale 5.

La partecipazione al Grande Fratello e l’inizio del suo successo

Lei è oggi una grande conduttrice che sicuramente nel corso di questi anni ha saputo costruire la propria professione e decretare il suo grande successo. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, ricorderete come il successo in realtà per lei sia iniziato nel momento in cui ha preso parte al reality di Canale 5, ovvero il Grande Fratello nel 2004. Quello è stato per lei un trampolino di lancio, ma da quel momento ha studiato e ce l’ha messa tutta per poter arrivare al punto dove è oggi. “Non ho mai perso una puntata del Grande Fratello, sarà che avendoci partecipato adoro vedere coma cambia di anno in anno”. Sembra che poi la conduttrice abbia voluto anche dire la sua riguardo altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nello specifico ha confessato di avere una particolare passione per due conduttrici bionde della televisione italiana. Stiamo parlando di Mara Venier e Alessia Marcuzzi.

