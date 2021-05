Spread the love











Il prossimo luglio Harry e William saranno uno a fianco dell’altro per l’inaugurazione di una statua dedicata a Diana ma non terranno un discorso congiunto. Ecco tutti i dettagli. Lady Diana riuscirà a far riappacificare i due amati figli? Secondo le ultime notizie trapelate da Buckingham Palace, sembrerebbe proprio di no. Neanche in nome della […]

L’articolo Harry e William: “Rapporto irrecuperabile” neanche Lady Diana riporterà la pace proviene da Leggilo.org.

