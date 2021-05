Halston avrà una seconda stagione?

Halston 2 si farà?

Halston 2: continua la serie prodotta da Ryan Murphy per Netflix. La biopic in cinque episodi è tratta dal libro “Simply Halston” scritto da Steven Gaines. Firma l’adattamento Sharr White (Sweetbitter, Generation) per la regia di Daniel Minahan (Hollywood, Ratched).

La miniserie Halston segue il percorso del leggendario stilista, interpretato da Ewan McGregor, e dell’omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni Settanta e Ottanta… finché un’aggressiva acquisizione non costringe Halston a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome. Sono produttori esecutivi della serie Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler per conto di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White.

Il cast include Rory Culkin (Joel Schumacher), Rebecca Dayan (Elsa Peretti), Sullivan Jones (Ed Austin), David Pittu (Joe Eula), Krysta Rodriguez (Liza Minnelli), Gian Franco Rodriguez (Victor Hugo), Bill Pullman (David Mahoney), Kelly Bishop (Eleanor Lambert) e Maxim Swinton (il giovane Roy Halston).

Ci sarà una seconda stagione di Halston? La serie, al momento, non prevede una continuazione. Ryan Murphy ha concepito il progetto come una serie limitata che, pertanto, non è stata ideata per svilupparsi in più stagioni. I cinque episodi che compongono Halston non avranno una continuazione, salvo ripensamenti.

Esistono sempre le eccezioni. La seconda stagione di Big Little Lies ha dimostrato che il clamore del pubblico e della critica possono dare adito ad un seguito, tuttavia potrebbero essere gli impegni di Ewan McGregor a rappresentare l’ostacolo maggiore di una (ad oggi improbabile) seconda stagione di Halston. L’attore sarà impegnato nei prossimi mesi su set di Obi Wan Kenobi, la serie spin-off di Star Wars che lo vedrà tornare nei panni del venerabile maestro Jedi a più di quindici anni dall’ultima volta in “Episodio III: La vendetta dei Sith”.