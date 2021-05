giulia-stabile-vince-amici-2021-e-batte-il-fidanzato-sangiovanni:-“nonostante-tutto-siamo-la-coppia-perfetta”.-ecco-tutti-i-premi-assegnati

Il vincitore della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” è la ballerina Giulia Stabile, classe 2002 e nata a Roma. La ballerina ha vinto sia il circuito danza – con un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’euro – che il premio principale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. All’ultimo scontro la ballerina si è ritrovata contro il fidanzato Sangiovanni, il favorito della vigilia. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda: Sangiovanni ha cercato di spronarla a volersi più bene, dopo aver superato vicende dolorose del passato. Commovente la lettera che Giulia ha scritto al secondo classificato prima dell’ultima puntata: “Mi mancherà sorridere, guardandoti senza dire nulla. Quanto vorrei dirti quelle due paroline o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale e che vorrei baciarti (…) ci sarebbero troppe cose che mi mancherebbero di noi che sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. E poi vorrei rivivere ogni volta il primo bacio che non dimenticheremo mai. Nonostante tutto siamo la coppia perfetta”.

Giulia ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni per poi lanciarsi nel modern ed è entrata a far parte della compagnia Nough Megacrew. Giulia ha superato i provini di “Amici”, ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott. La ballerina, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in sé stessa.

Al secondo posto Sangiovanni che ha subito conquistato la platea musicale stazionando per 16 settimane consecutive nella Top 100 dei singoli Fimi con “Lady”, ancora al secondo posto in classifica, 11 settimane con “Tutta la notte” e 5 con “Hype”, conquistando un disco di platino (“Lady”) e due dischi d’oro (“Tutta la notte” e “Guccy Bag”). Diciotto anni appena compiuti, un disco di platino, due dischi d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. La sua “Lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100 e un totale di oltre 50 milioni di streaming. Sangiovanni si è presentato ad “Amici” con l’inedito “Guccy Bag”. Al terzo posto a pari merito il ballerino Alessandro e i cantanti Aka7even e Deddy

TUTTI I PREMI E I VINCITORI – Cinquanta mila euro in gettoni d’oro al vincitore del circuito canto, Sangiovanni, e al vincitore del circuito danza, Giulia. Il Premio della Critica TIM dal valore di 50mila euro (decretato da 26 testate giornalistiche compreso FqMagazine) è stato assegnato a Sangiovanni. Il Premio SIAE per il Miglior Testo, consegnato da Giovanni Caccamo, del valore di 20mila euro in gettoni d’oro è andato a Sangiovanni “per la sua capacità di tradurre concetti profondi e talvolta complessi in modo semplice, universale e contemporaneo. Per la sua curiosità e freschezza. Per l’intelligenza creativa”. Il Premio TIM di 30mila euro in gettoni d’oro decretato dal pubblico in studio nelle puntate scorse e dalla Community Tim è andato a Giulia. Il Premio delle radio (decretato dai giudizi di RDS, Radio Italia, R101 e RTL 102.5) per l’inedito preferito “Malibù” di Sangiovanni. Infine Premio Marlù di 7 mila euro a tutti i finalisti.

GAIA: “CI VUOLE CORAGGIO A MOSTRARSI SENZA FILTRI” – In studio per il passaggio di consegne c’era anche la vincitrice dello scorso anno Gaia che ha dedicato parole di incoraggiamento per i nuovi protagonisti del talent: “Questo programma, le persone che ci lavorano, le persone che lo guardano e lo supportano, tu Maria che ogni anno dai la possibilità a qualcuno di noi di credere nei nostri piccoli, immensi sogni (…) so che a volte è dura esporsi e far vedere chi siamo. Ci vuole coraggio a mostrarsi senza filtri. Voi ne siete stati capaci. Per questo siete qui ora, un applauso a voi. Sono certa che questa esperienza vi abbia regalato una crescita bellissima, un pubblico incredibile che non vede l’ora di ascoltarvi ai concerti”. E poi un appello ai lavoratori dello spettacolo: “Faccio un appello al nostro Presidente, esortandolo a supportare il mondo dello spettacolo e tutti quelli danneggiati in questo difficile periodo. Tutti noi ne abbiamo bisogno. Quest’anno difficile ci ha tolto tanto, ma ci ha insegnato che il supporto reciproco è fondamentale. Nessun uomo è un’isola. Dobbiamo aiutarci a vicenda”.

PIO E AMEDEO BACIANO MARIA DE FILIPPI – Reduci dal successo di “Felicissima sera”, lo show andato in onda su Canale 5 e che dovrebbe essere riproposto anche con una nuova edizione la prossima stagione televisiva, Pio e Amedeo sono tornati ad “Amici”. Nessun accenno alle polemiche al monologo durante la serata finale di “Felicissima sera” sul politicamente corretto e l’uso della parole ma solo baci alla conduttrice. “Maria hai visto che è successo? Non si è capito niente. A un certo punto tutti pomiciavano con tutti. Con te non abbiamo fatto in tempo. Ci dai un bacetto?”. La conduttrice in imbarazzo ha chiesto che si mettessero prima le mascherine ma i due a sorpresa l’hanno baciata lo stesso: “Tanto abbiamo fatto i tamponi”.