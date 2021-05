Spread the love











A quattro anni dalla morte del compagno Davide Astori, Francesca Fioretti parla del suo dolore e del ritorno alla vita. Ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin. Francesca Fioretti ospite da Silvia Toffanin parla per la prima volta in tv, della morte del compagno e padre di sua figlia Davide Astori, scomparso nel 2018 per un problema cardiaco. […]

L’articolo Francesca Fioretti parla del dolore per la perdita di Davide Astori “Bastava un esame per salvarlo” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...