fiorentina-napoli,-streaming-gratis:-dove-vedere-la-partita-in-diretta

Manca pochissimo a Fiorentina-Napoli, lunch match della 37esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Lorenzo Insigne contro Milenkovic nel match di andata (via Getty Images)

Manca poco alla sfida tra Fiorentina e Napoli, valida per la 37esima giornata di Serie A. Infatti la sfida è cruciale soprattutto per gli azzurri, che si giocano l’accesso in Champions League, specialmente durante la vittoria di ieri della Juventus contro l’Inter. La Fiorentina, invece è matematicamente salva e non ha più stimoli. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, dalla Francia: l’attaccante verso la permanenza

Partiamo subito dai padroni di casa della Fiorentina, con Beppe Iachini che è riuscito a raggiungere la salvezza dopo una stagione complicatissima. Al momento l’unico stimolo per i viola sarebbe il raggiungere la parte sinistra della classifica, per trovare uno stimolo in queste ultime due partite stagionali. Contro i partenopei, però, Iachini dovrà fare a meno di Borja Valero.

Dall’altra parte troviamo il Napoli, sotto pressione dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter. Gli azzurri infatti sono costretti a vincere per riprendersi la quarta posizione in classifica, altrimenti si troveranno all’ultima giornata al quinto posto, che significa Europa League. A Firenza Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly (stagione finita) e Nikola Maksimovic (Covid-19). Andiamo a vedere dove seguire Fiorentina-Napoli in streaming gratis.

Fiorentina-Napoli, streaming gratis: Sky o DAZN ?

Kalidou Koulibaly in dribbling contro Gaetano Castrovilli (via Getty Images)

Alle 12:30 scenderanno in campo Fiorentina e Napoli, con le due squadre che si affronteranno per la 37esima giornata di campionato di Serie A. Inoltre il match andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi, terreno di gioco dei viola. La partita sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma di streaming tedesca, DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Diritti Tv, Sky acquista il pacchetto 2 per le gare di Serie A: l’accordo

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.