coronavirus-nel-mondo:-l’argentina-supera-le-70-mila-vittime,-il-portogallo-riapre-ai-turisti

L’Argentina supera quota 70 mila vittime

L’Argentina, impegnata a contrastare la terza ondata della pandemia da Covid-19, ha superato quota 70 mila morti. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie a Buenos Aires. L’ultimo rapporto del ministero della Salute ha rivelato che nelle ultime 24 ore il numero dei contagi registrati è stato di 21.469, portando il totale generale a 3.290.935 infettati. I morti sono stati 400, un numero che ha fatto raggiungere al bilancio generale dal marzo 2020 di questo settore quota 70.253. Infine, per quanto riguarda le unità di rianimazione, il rapporto segnala che in esse sono ricoverati attualmente 5.517 persone, con una occupazione dei letti del 70% sul territorio nazionale e del 76.5% nell’area metropolitana di Buenos Aires.

Portogallo da domani apre ai turisti britannici e a Paesi con pochi contagi

Da domani il Portogallo consentirà voli turistici dai Paesi dell’Unione Europea con bassi tassi di infezione e dal Regno Unito, ma i passeggeri devono mostrare un test negativo per il coronavirus all’arrivo. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno. Il divieto di ingresso nel Paese per motivi turistici sarà revocato negli Stati membri dell’Ue europei con meno di 500 casi ogni 100 mila persone. I turisti provenienti dal Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera possono anche iniziare a volare in Portogallo. I visitatori dovranno mostrare la prova di un test negativo effettuato fino a 72 ore prima del volo e le compagnie aeree saranno multate per ogni passeggero che si imbarca senza presentare la prova di un test negativo. Il Portogallo al momento consente solo voli essenziali per motivi professionali, di studio, di ricongiungimento familiare, di salute o umanitari. Per chi giunge da altri Paesi dove sono stati segnalati 500 o più casi ogni 100 mila persone sara’ obbligatorio un periodo di 14 giorni di quarantena.

Ancora pochi passeggeri, Emirates converte 16 aerei al trasporto merci

La compagnia aerea di Dubai, Emirates, ha convertito al trasporto di merci 16 aerei per passeggeri, cominciando nel frattempo a usare anche il resto della flotta per trasportare merci nella stiva principale. Lo ha annunciato Nabil Sultan, vicepresidente di Emirates SkyCargo, in un’intervista alla stampa internazionale. La notizia giunge in un momento in cui il traffico aereo, fortemente depresso dalla pandemia di Covid-19, tarda a riprendersi, e mentre i volumi dei cargo aumentano la domanda di voli per passeggeri resta molto limitata.