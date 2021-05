Spread the love

Bonus rottamazione tv 2021, come funziona e quanto spetta: un obbligo per tutti quelli che non hanno adeguato gli apparecchi

Il bonus 2021 per la rottamazione dei televisori mette sul piatto 100 milioni di euro ed è finalmente una realtà anche se doveva partire tre mesi fa. Ma adesso il decreto del ministero per lo Sviluppo economico è stato inviato al ministero dell’Economia e i fondi saranno sbloccati.

(PIxabay)

Tutto nasce dall’adeguamento che gli italiani dovranno fare alle nuove tecnologie. Entro l’estate del 2022 infatti tutti i televisori dovranno adeguarsi allo standard del digitale terrestre Dvb-T 2. Ma già dal 1° settembre 2021 i televisori non di nuova generazione non potranno vedere i canali in alta definizione e quindi avranno bisogno di un decoder ad hoc oppure di essere sostituiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus mobilità, ritorna in una nuova veste: tutti i dettagli

Bonus rottamazione tv 2021, ci sono due possibilità per gli utenti

Il bonus rottamazione tv viene quindi incontro alle esigenze delle famiglie. In realtà prevede due formule e altrettante cifre di sostegno economico. Un primo bonus di 50 euro è destinato all’acquisto di un nuovo dispositivo. Un secondo, del valore di 100 euro, invece è per chi decide la rottamazione del vecchio apparecchio.

Il bonus tv da 50 euro può essere richiesto solo da cittadini italiani e da nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro. Per il bonus rottamazione non è invece previsto un tetto ISEE. Si potrà usare per lo smaltimento degli apparecchi acquistati o posseduti prima del 16 dicembre 2018, ossia la data di entrata in vigore dello standard Hevc main 10.

(PIxabay)

Ma come funziona materialmente? I rivenditori applicheranno lo sconto direttamente alla cassa, recuperandolo poi sotto forma di credito d’imposta. Sul portale del ministero è è possibile scaricare direttamente la domanda per il bonus, ma anche verificare se un televisore o un decoder rientrano tra i prodotti per i quali è possibile usufruire dell’attuale bonus.