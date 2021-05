avanti-un-altro,-paolo-bonolis-frecciata-al-veleno-contro-barbara-d’urso-“vi-faccio-vedere-la-televisione-come-va-fatta-…”

Spread the love











Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e su questo non c’è alcun dubbio. Dopo circa un anno di stop, il conduttore è tornato da alcune settimane con il programma Avanti un altro.

Paolo Bonolis, ad Avanti un altro momenti di imbarazzo

Per via della pandemia da coronavirus purtroppo il programma è stato interrotto ed è tornato dopo tanti mesi di stop. Ovviamente i telespettatori non aspettavano altro e per questo motivo non possiamo non dire che in queste settimane Avanti un altro ha ottenuto un successo straordinario in termini di ascolti. Non sono mancati i momenti di imbarazzo nel corso di qualche puntata. Questo è quanto accaduto ad esempio nel corso di una puntata andata in onda questa settimana, quando il conduttore ad un certo punto avrebbe fatto delle dichiarazioni su una conduttrice molto popolare di Canale 5. Stiamo parlando di Barbara D’Urso. Ma quali sono state le parole dichiarate dal conduttore?

Battuta maliziosa rivolta a Barbara D’Urso?

Lo conosciamo tutti Paolo Bonolis per essere uno dei conduttori più amati ma soprattutto per il fatto di essere particolarmente schietto e sincero. Molto spesso utilizza la sua ironia per poter esprimere alcuni suoi pareri. Nel corso di una puntata andata in onda in questi giorni, sembra che il conduttore abbia preso di mira Barbara, anche se non ha mai palesemente fatto il suo nome e cognome. L’indiscrezione è stata lanciata da TVblog, secondo cui tutto sarebbe avvenuto nel momento in cui il popolare conduttore avrebbe accolto in puntata l’arrivo della Bonas. Questa pare fosse stata chiamata in causa dalla concorrente con una formula che anche ai telespettatori ha ricordato proprio la conduttrice Barbara D’Urso. Nel caso in cui la concorrente avesse indovinato la parola esatta sarebbe arrivata a quota 300 mila euro. Nello specifico, la concorrenza avrebbe dovuto indovinare un rumore misterioso avendo tre indizi contenuti all’interno di una busta. È stato proprio su questo aspetto che il conduttore Romano ha voluto giocare, mettendo in azione la sua immancabile ironia e malizia. “Prima di dare la linea alla pubblicità, il conduttore guarda dritto in telecamera e avverte i presenti: ‘Ora faccio la televisione come va fatta: quale rumore si celerà? Non perdete l’appuntamento con il disvelamento del mistero, tra poco, sempre con noi. E all’interno di questa busta tanti suggerimenti…’”. Questo nello specifico quanto si legge sul sito TVblog che ha praticamente raccontato che cosa è avvenuto in puntata.

Paolo Bonolis e Barbara D’Urso, una polemica infinita

Secondo alcuni telespettatori molto attenti Paolo Bonolis si sarebbe in qualche modo riferito a Barbara D’Urso ed al modo in cui spesso la conduttrice tiene in suspance il suo pubblico riguardo le buste shock. In realtà sembra che tra i due conduttori ci sia una sorta di polemica che risale a tanti anni fa. In alcune occasioni, se non molto spesso, Barbara D’Urso ha dimenticato di lanciare al termine di Pomeriggio 5, che da lì a breve sarebbe andato in onda Avanti un altro. In un’occasione Paolo Bonolis avrebbe sottolineato questo aspetto, dicendo “Grazie Barbara per ricordare sempre che dopo di te ci siamo noi”.

