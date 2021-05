Auto investe una donna a Mondovì: il conducente va via senza fermarsi

Incidente stradale nella mattinata di oggi (15 maggio) a Mondovì: una donna è stata investita da un’auto mentre stava camminando ai bordi di Via Torino.

Da quanto risulta, il conducente del mezzo non si sarebbe fermato, andando via e non prestando soccorso alla persona investita. Sul posto intervenuto l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’accaduto ed hanno avviato le indagini: la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.