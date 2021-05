LONDRA – Da quando Tony Blair diede le dimissioni da primo ministro nel 2007, dopo tre elezioni consecutive vinte e dieci anni al potere, il partito laburista britannico è in cerca di un leader vincente. Non lo fu il successore di Blair a Downing Street, Gordon Brown, in precedenza suo ottimo ministro del Tesoro, premier soltanto tre anni che fu sconfitto dal conservatore David Cameron nel voto del 2010.