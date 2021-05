amici:-vince-giulia

Giulia, ballerina di 19 anni, ha vinto la ventesima edizione di Amici. La finalissima, come ci si aspettava, ha visto il confronto tra Sangiovanni e Giulia, i due allievi più talentuosi di questa edizione che hanno fatto appassionare i telespettatori con la loro dolce storia d’amore.

La vincitrice della ventesima edizione di Amici è la ballerina Giulia Stabile, romana di 19 anni: l’allieva di Veronica Peparini, fin dall’inizio del programma una delle più amate e votate dal pubblico non solo per il suo incredibile talento ma anche per la sua inconfondibile risata e per i suoi modi di fare fanciulleschi e genuini, ha conquistato la vittoria finale.

“Che è successo Maria?”, ha detto la ballerina nel momento in cui ha preso la coppa. Nemmeno in un momento così emozionante poteva mancare un botta e risposta con Maria De Filippi, che Giulia ha ribattezzato come “La Mery”: la conduttrice, infatti, ha chiesto a Giulia di alzare la coppa per le foto, ma la ballerina ha scherzato affermando che pesava troppo.

La sua risata inconfondibile è stata ancora più travolgente in questa serata e il suo è stato un vero trionfo. “Hai vinto come persona, oltre che come ballerina”, le ha detto Elena D’Amario quando le ha consegnato il premio Tim, assegnato dal pubblico. Una frase che racchiude l’essenza di Giulia: la ballerina è riuscita ad entrare nel cuore di tutti.

Amici: le esibizioni della finale

La finalissima, come era stato largamente previsto, è stata giocata tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia: i due allievi della scuola di Amici sono legati da un rapporto speciale nato proprio all’interno del talent. Per loro, quindi l’emozione è stata doppia e la sfida è stata anche una questione di cuore.

Sangiovanni ha aperto l’ultima manche di questa edizione di Amici cantando il suo nuovo inedito “Malibù”, mentre Giulia si è esibita sulle note del brano “L’unica cosa da fare”. Per Giulia, la performance più emozionante è stata la successiva, dove ha ballato con una abito che le è stato regalato da una sua fan e che era stato indossato per una gara di ballo circa 100 anni fa: per l’occasione, la coreografia è stata realizzata da Samuele Barbetta.

C’è stato spazio, ovviamente, anche per una romantica dedica d’amore: l’ultimo brano cantato da Sangiovanni, infatti, è stato “Baciami ancora”. Il cantante, che ha scritto dei versi dedicati proprio alla sua Giulia, si è voltato verso di lei nel corso di tutta l’esibizione, facendole un’ultima bellissima dichiarazione d’amore.

