amici-2021,-prima-della-finale-stash-senza-freni-“e’-imbarazzante-quando-…”

Spread the love











Nella serata di ieri sabato 15 marzo 2021 è andata in onda la finale di Amici di Maria De Filippi, vinta da Giulia Stabile. Ad ogni modo, poco prima della diretta sembra che uno dei giudici di questa edizione di Amici, abbia voluto rilasciare delle dichiarazioni molto interessanti. Stiamo parlando di Stash, ovvero l’ex alunno e concorrente di Amici, nonché vincitore di qualche edizione passata.

Amici 2021, Stash giudice al fianco di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto

Quest’anno Stash ha rivestito il ruolo di giudice nella scuola di Amici, nel serale al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano de Martino. I tre giudici sono stati davvero molto professionali e hanno tanto catturato l’attenzione del pubblico che in queste settimane li ha seguiti non soltanto durante le puntate, ma anche fuori e soprattutto sui social. Abbiamo avuto modo di conoscere il cantante all’interno della scuola di Amici già qualche anno fa e sappiamo bene che è un tipo piuttosto riflessivo e che le sue scelte sono sempre piuttosto ponderate.

Le dichiarazioni del cantante prima della finale di Amici

Anche nelle esibizioni di canto, in diverse occasioni Stash è sembrato piuttosto riflessivo e letteralmente immerso nei suoi pensieri. Torniamo però all’intervista rilasciata nelle ore antecedenti la finale di Amici a Tele sette. “La musica a volte mi distrae. E quando ritorno sul pianeta Terra è imbarazzante”. Questo quanto dichiarato dal noto cantante dei The kolors.

La finale di Amici e la vittoria di Giulia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il cantante quest’anno ha rivestito un ruolo molto importante nel serale di Amici, al fianco di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. I tre hanno legato davvero tanto in questi mesi e soprattutto sembra aver legato ancora di più con Stefano visto che comunque già si conoscevano prima. Il serale di Amici è stata per loro un’occasione per poter rafforzare la propria amicizia, nata diversi anni fa proprio nello stesso contesto. Per quanto riguarda invece Emanuele Filiberto, per Stash è stata questa la prima volta che lo incontrava e nel corso dell’intervista sembra aver detto di essere rimasto particolarmente sorpreso dalla persona che è. Poi il cantante ha parlato anche di alcuni allievi della scuola e sembra aver espresso dei pareri positivi su Aka7even. Questa edizione di Amici di Maria De Filippi 2021, si è conclusa così la serata di ieri ed a vincere è stata proprio lei la ballerina Giulia Stabile di cui tanto si è parlato soprattutto in queste ultime settimane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...