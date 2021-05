una-vita,-anticipazioni-dal-17-al-22-maggio:-bellita-sembra-riprendersi

Spread the love

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 17 al 22 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Bellita sembra miracolosamente stare meglio e chiede perdono ai familiari, pentendosi di averli trascurati. Per il momento, però, i Dominguez non le rivelano che è stata avvelenata da Margarita.

Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma poi non si pente dell’accordo con la pittrice.

Bellita inizia miracolosamente a migliorare e chiede perdono a José, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

José per ora non vuole spiegare alla moglie le cause del suo malore e svelarle i retroscena legati a Margarita: era la moglie di Carchano ad avvelenare di nascosto la Del Campo.

Dopo la morte di Ursula, uccisa dai suoi spari, Santiago-Israel s’infuria con Genoveva perché gli ha dato un assegno e non contanti.

Mendez informa Felipe e Genoveva che è stato ritrovato il cadavere di Ursula: la Salmeron si finge sconvolta.

È un amore profondo quello che lega Maite e Camino. La pittrice, però, ha paura che per la Pasamar sarebbe un disastro se questa loro relazione “proibita” venisse alla luce.

Pur di stare vicino alla ragazza rinuncia a partire, a condizione però che il loro sentimento si trasformi in amicizia. Rosina, intanto, è riuscita a trovare un pretendente per la ragazza: Ildefonso Cortes, nipote di un marchese.

A Felicia non sembra vero poter accasare la figlia con un così buon partito e organizza subito un appuntamento nel loro ristorante.

Per non destare ulteriori sospetti nella madre, Camino acconsente senza esitazioni. L’incontro tra i due va decisamente bene.

Ildefonso si mostra subito molto affabile, aperto e cordiale, con idee progressiste, tanto da dire che la sua futura moglie potrà non solo coltivare tutte le sue passioni, ma anche lavorare. Camino sembra piacevolmente sorpresa. E Maite, che reazione avrà?

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.