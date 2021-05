turismo-italiano-in-ginocchio,-cristina-parodi-consiglia-di-andare-in-vacanza-a-formentera

Spread the love











La giornalista Cristina Parodi attaccata dal deputato leghista Daniele Belotti per aver scelto una meta vacanziera non italiana. Ecco cos’è successo. Il deputato leghista Daniele Belotti attacca Cristina Parodi, giornalista, conduttrice televisiva e soprattutto moglie del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Soprattutto non perché il ruolo di moglie sia quello primario ma perché le critiche di Bellotti […]

proviene da Leggilo.org.

