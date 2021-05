Terremoto Umbria, la terra trema a Gubbio: due le scosse più forti

Terremoto in Umbria dove questa mattina sono state registrate molteplici scosse a Gubbio. E’ paura tra la popolazione umbra

Terremoto in Umbria (photo Gettyimages)

La terra è tornata a tremare in Umbria. Sono molteplici le scosse avvertite questa mattina, sabato 15 maggio, a Gubbio in provincia di Perugia. I movimenti tellurici avvertiti dalla popolazione hanno avuto inizio poco prima delle ore 10.00.

La prima scossa è stata la più forte, registrata alle ore 09.56 con magnitudo 3.9 ad una profondità di 9.9km. Questa avrebbe fatto riversare le persone in strada. Quanto alle altre scosse registrate e diffuse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il secondo movimento tellurico è stato avvertito alle ore 9.58 con magnitudo 2.1 e ad una profondità di 9.2km.

Due minuti più tardi la terza scossa è stata registrata ad una profondità di 10.7km con magnitudo 1.4. Alle ore 10.05 ad una profondità di 7.8km è stata invece avvertita la quarta scossa con magnitudo 1.5. Il movimento tellurico si è poi intensificato nuovamente alle ore 10.07 con magnitudo 3.1 (è stata la seconda scossa più forte) ad una profondità di 9.6km.

Continuano le scosse in Umbria: i Comuni più vicini all’epicentro

I movimenti tellurici in Umbria continuano a manifestarsi con magnitudo tra 1.6 e 0.6. Al momento non sono stati resi noti danni a cose o persone. Ma sui social si avverte la paura della popolazione umbra che in questi minuti sta sentendo la terra tremare.

Stando ai dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), i comuni più vicini all’epicentro sono: Gubbio, Scheggia, Pietralunga, Cantiano, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo e Montone.