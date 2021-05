stati-uniti,-la-catena-target-sospende-la-vendita-delle-figurine-pokemon.-colpa-di-una-rissa

LONDRA – È lo slogan diventato un’ossessione per milioni di ragazzini di tutto il mondo, e per i genitori che davano loro i soldi per gli acquisti: “Gotta catch’em all!”, bisogna prenderli tutti, frase ricorrente delle avventure dei Pokemon, le creature nate a metà degli anni Novanta dalla fantasia di un disegnatore giapponese, fonte di videogiochi, cartoni animati e figurine di enorme successo globale.