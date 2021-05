“Rischiamo di esser schiacciati”. Così l’Italia e l’Europa intendono alzare le difese della cybersicurezza

Spread the love

“Le cyber minacce possono mettere a rischio le nostre democrazie e in alcuni casi sono mosse con intenti geopolitici. Nel 2020 i reati informatici sono aumentati del 33% e quelli alle entità critiche del Paese sono raddoppiati”. Così il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, intervenendo all’evento online organizzato dalla sede italiana del Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione europea, intitolato La nuova strategia europea per rafforzare la sicurezza informatica.