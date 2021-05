revenge-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

Revenge in streaming su Star di Disney+

Revenge in streaming in italiano è disponibile dal 23 febbraio in Italia nella sezione Star di Disney+.

Il 23 febbraio 2021 è proprio il giorno in cui il brand di intrattenimento generale – Star – viene lanciato all’interno di Disney+. Già al momento del debutto puoi trovare nel catalogo tantissimi titoli che hanno fatto la storia del cinema e della tv. Per quanto riguarda le serie televisive, ad esempio, ci sono Buffy l’ammazzavampiri con le stagioni 1-7, Desperate Housewives con le stagioni 1-8, How I Met Your Mother con le stagioni 1-9 e Lost con le stagioni 1-6. Sono solo alcune, ovviamente, delle serie tv a cui Star dà visibilità: al link trovi il catalogo completo e aggiornato.

Revenge dove vederlo in italiano

Revenge, qui Madeleine Stowe nei panni di Victoria Grayson. Credits: ABC Studios, RAI e Disney+/Star

Come accennato, su Star c’è anche Revenge in streaming in italiano. Quante stagioni di Revenge ci sono nel catalogo di Star? Quanti episodi ha Revenge in totale? Su Star ci sono tutte le puntate di Revenge? Su Star trovi quattro stagioni di Revenge che sono anche tutte le stagioni prodotte. La serie conta 89 episodi, tutti disponibili su Disney+, nella sezione di Star.

Negli Stati Uniti Revenge va in onda in prima tv assoluta dal 21 settembre 2011 al 10 maggio 2015 su ABC. La serie, ideata da Mike Kelley e con protagonista Emily VanCamp nei panni di Emily Thorne/Amanda Clarke arriva nel nostro Paese prima sulla pay tv e solo successivamente in chiaro. Revenge in Italia, infatti, debutta il 30 novembre 2011 con l’episodio Il domino della vendetta su Fox Life. La prima stagione continua su Fox Life fino al 10 luglio 2012 e approda su Deejay TV in chiaro dal 1º ottobre 2012 all’11 marzo 2013. Tutte e quattro le stagioni di Revenge in italiano in Italia vanno in onda in prima tv su Fox Life, canale che si è spento il 1° luglio 2020.

Revenge in tv va in onda anche su Rai 4 dal primo episodio dal 5 marzo 2020. Ora l’intera serie è disponibile su Star di Disney+.