La pizza con farina di farro, pomodorini e peperoni è un piatto unico goloso ma con un’attenzione in più alla salute grazie all’uso della farina di farro.

Quella di farro è una valida alternativa alle farine tradizionali, si tratta di una antica varietà di frumento, coltivato da molto tempo in Europa e in Italia. Di recente le sue qualità di gusto e nutrizionali sono state riscoperte, in particolare nei regimi vegetariani e vegani, ed è quindi sempre più frequente il suo utilizzo. Ha uno svantaggio: spesso è povera di glutine dunque non garantisce impasti ben lievitati, e va sicuramente tagliata con un’altra farina che leghi meglio l’impasto. Qui vi proponiamo la farina 00, il che accorcia i tempi di lievitazione, ma se volete un impasto ancora più morbido e sollevato usate una farina Manitoba e allungate di almeno un’ora i tempi di lievitazione.

Il condimento della pizza è realizzato in casa, con una salsa ottenuta da pomodori ciliegini e peperoni gialli, il risultato è un gusto casereccio dolce e ben rotondo, che sarà di gran figura anche con gli invitati.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 50 minuti + 3 ore di lievitazione

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per l’impasto:

250 gr Farina Farro

250 gr Farina 00

16 gr Lievito liofilizzato

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

10 gr Sale

300 ml Acqua

Per condire la pizza:

1 Peperone

300 gr Pomodori ciliegino

1 spicchio Aglio

250 gr Mozzarelle Fiordilatte

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Origano

Preparazione:

Per preparare la ricetta della pizza con farina di farro, pomodorini e peperoni, prendete una ciotola capiente, setacciate le due farine, versateci il lievito, un po’ d’acqua tiepida e incominciate a girare, poi aggiungete mano a mano il sale, l’olio e la restante acqua fino ad ottenere un impasto liscio e morbido ma consistente.

Formate una palla e lasciatela riposare nella ciotola coperta con un canovaccio inumidito.

Intanto lavate bene il peperone, tagliatelo a metà, eliminate il picciolo, i semi e i filamenti interni, quindi tagliatelo a listarelle.

In una padella mettete un filo d’olio uno spicchio d’aglio sbucciato e fate ben dorare, quindi aggiungete il peperone tagliato.

Saltate i peperoni a fiamma vivace per un paio di minuti, quindi abbassate la fiamma, unite un pizzico di sale, i pomodori ciliegino, coprite e fate cuocere per 15-20 minuti a fiamma medio-bassa, girando piuttosto spesso con un cucchiaio di legno.

Verso fine cottura scoperchiate, togliete l’aglio, alzate la fiamma e rosolate qualche minuto.

Quando l’impasto ha raddoppiato il proprio volume (ci vorranno circa 2/3 ore), stendete la pasta per la pizza su carta da forno.

Condite la pizza con una cucchiaiata di pomodori e un po’ di olio extra vergine di oliva e infornate in forno già caldo per circa 10 minuti a 250°.

Estraete la pizza e cospargetela con la mozzarella tagliata grossolanamente, poi infornate nuovamente fino a cottura ultimata.

Aggiungete i peperoni stufati, l’origano e servite immediatamente.